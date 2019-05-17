شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة : اغتيال مهدي المشاط برصاصة غادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة ان مهدي عبد الله حسين المشاط لقي مصرعه برصاصة خاطئة من احد اقارب عبد الملك الحوثي ويدعى يحيي المداني .

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وكشفت القناة التابعة للحوثيين ان الشاب مهدي المشاط كان مع صديقه يحيي يعبثان بالسلاح حين انطلقت رصاصة غادرة لتصيب المشاط في راسه وتصرعه على الفور.

وبينت القناة ان صديقه يحيي انهار وتم اسعافه بعد الحادث الذي اودى بحياة صديقه مهدي البالغ من العمر 17 عاما فقط .

واعلنت القناة ان ما حدث هو امر كارثي ورفعت التعازي لأسرة المشاط.