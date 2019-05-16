شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مأدبة إفطـار رمضانية في “البيت الأبيض“ بحضور “الرئيس ترامب“.. لن تصدق ما قاله الأخير عن المسلمين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالمدعويين لحفل إفطار البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان قائلا: "أنه لشرف عظيم لى أن أرحب بكم فى حفل إفطار البيت الأبيض". وتابع الرئيس الأمريكى "رمضان شهر مقدس لدى المسلمين هنا فى الولايات المتحدة وحول العالم.. خلال هذا الشهر يصوم المسلمون من شروق الشمس حتى مغربها ويواظبون على الصلوات والحياة الروحية لتعميق ارتباطهم بالله" وأضاف:"رمضان وقت للخير والعطاء وخدمة المواطنين.. ووقت مميز جدا للتقرب من بعضنا كعائلات وجيران ومجتمعات". وأكمل الرئيس ترامب"قلوبنا مع المؤمنين اللذين واجهوا صعوبات خلال الأسابيع الماضية .. لقد كانت فترة صعبة.. قلوبنا مليئة بالحزن على المسلمين اللذين قتلوا فى مساجدهم فى نيوزيلاندا.. وكذلك على المسيحيين واليهود وغيرهم اللذين قتلوا فى سريلانكا، وكاليفورنيا، وبيتسبيرج". Advertisements وتابع: "فى ذكراهم المباركة.. نتعهد بهزيمة شر الإرهاب والاضطهاد الدينى حتى يتمكن الناس من التعبد بلا خوف ومن الصلاة بلا خطر والحياة بالإيمان الذى يتدفق فى قلوبهم". وأنهى الرئيس ترامب حديقه قائلا: "أتمنى لكل مسلم فى أمريكا وحول العالم رمضان كريم".

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