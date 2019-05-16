شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفاجئ الجميع وتعلن الطريقة التي بها ستنهي إيران وتلحق بها هزيمة ساحقة وهذا اول رد "ضربتان فقط" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رأى سيناتور أمريكي أن ضربتين فقط تكفيان لهزيمة إيران.

وقال توم كوتن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، في حديث له مع برنامج "على خط النار"، عبر قناة PBS التلفزيونية، إن هزيمة إيران والانتصار عليها يمكن أن يحدث بضربتين فقط.

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وسئل العضو الجمهوري، هل تستطيع الولايات المتحدة تحقيق النصر، في حال نشوب مواجهة مسلحة مفتوحة بين واشنطن وطهران؟ فأجاب كوتن: "نعم، ضربتان: الضربة الأولى، والضربة الأخيرة، تكفيان".

وأكد كوتن أن سبب وقوع المواجهة المسلحة قد يكون اعتداء إيران على العسكريين الأمريكيين، أو قوات حلفاء الولايات المتحدة.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي قال أمس الثلاثاء إن "حرباً لن تقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".