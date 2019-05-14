شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد اول فيديو يظهر لحضة استهداف طائرات الحوثيين لشركة أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي اليمنية على منشأتين نفطيتين في الدوادمي وعفيف بالعاصمة السعوديةالرياض.

الفيديو الذي بثته وكالة تسنيم، أعادت قناة العالم الإيرانية بثه في تقرير تلفزيوني، وتم تداوله على نطاق واسع عبر حسابات إيرانية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، أعلنت عن استهداف الحوثيين لمنشأتين نفطيتين في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، في حادث غير مسبوق يظهر إصرار طهران على تحريك وكلائها ضد إمدادات النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إنه: ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق الـ 14 من مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات ”درون “ بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة“.

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وأضاف البيان أنه ”قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى الوضع الطبيعي“.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية من جهتها إنه ”ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ 9 من رمضان / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض“.

وتابعت أنه ”قد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي مستجدات“.

وشدد الفالح على أن ”المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك العملية التي وقعت أخيرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران“.وأكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التايعة للحوثيين عن مصدر عسكري حوثي، قوله إن الجماعة ”نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية“.

ويأتي ذلك بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.