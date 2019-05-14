شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة الجزيرة تعلن بالإسم من يقف وراء الهجوم على السفن الإماراتية (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة الجزيرة قبل قليل عن مسؤول امريكي مشارك في التحقيقات الدولية التى يجروها لمعرفة وقائع التفجيرات التى طالت 4 سفن تجارية بالقرب من المياة الاقليمية الاماراتية.

واوضح المسؤول الاميركي لم يكشف عن هويته أن التحقيق المبدئي يظهر تورط إيران بحادثة تخريب السفن في المنطقة.

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، في بيان لها أمس، أن أربع سفن تجارية تعرضت لهجوم بالقرب من ميناء الفجيرة، الذي يعتبر أحد أكبر الموانئ الإماراتية، والذي غالباً ما تقصده السفن للتزود بالوقود.

ووقع الحادث في المياه الإقليمية للإمارات بخليج عُمان قرب مضيق هرمز، الذي يعد نقطة رئيسية لصادرات النفط الخام من منطقة الخليج العربي.

الحادثة، دقّت ناقوس الخطر على نطاق واسع بين المسؤولين التنفيذيين في الصناعات البحرية، حيث وصفه أحدهم بأنه “مقلق”.