شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يثير الجدل بنبوءة خطيرة عما سيحدث قريبا لدولة ”كبيرة” بالمنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ الإعلامي السوري فيصل القاسم بنبوءة خطيرة حول ما سيحدث بدولة كبرى قريبا.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "أمريكا تتعامل مع بعض الدول كمعاليف.. والمعلوفة كبش أو عجل أو رأس غنم، يتم تعليفه لشهور، فيصبح سميناً جميلاً، ويعتقد انه اصبح ملك زمانه دون ان يعلم أن مصيره الذبح".

وأضاف: "وهكذا مصير بعض الدول التي تركت لها أمريكا الحبل على الغارب كي تكبر

وتتمدد وتتغول دون ان تعرف ان مصيرها كمصير المعلوفة".

وتساءل نشطاء ما إذا كان "القاسم" يقصد إيران أم السعودية ، وبخاصة في ظل التوتر الأمريكي الإيراني القائم ، فضلا عن التصريحات المسيئة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب بشأن السعودية وقادتها ومطالبتهم بدفع ثمن حماية عروشهم.