شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. ’’صرصار’’ يفاجئ ’’رئيس الجمهورية’’ أثناء خطاب رسمي ويتسلق على كتفه .. شاهد: رد فعل الأخير! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لم يظهر أي انزعاج على رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، عندما تجرأ صرصار كبير، وتسلق على كتفه بسرعة، عندما يلقي كلمة أمام تجمع انتخابي.
وبعد أن تسلل الصرصار، الذي يصل حجمه لحجم الأصبع، وصعد على كتف الرئيس، قامت إحدى مرافقات الرئيس بمحاولة طرده ورميه على الأرض، فما بدا دوتيرتي، هادئا وراقب ما يجري بدون أي انفعال، وبعد فشل المساعدة بمهمتها، تمكن رودريغو دوتيرتي من رمي الصرصار بعيدا عن جسده.
وأظهر مقطع فيديو، الحشرة وهي تصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر خلال التجمع الذي نُظم مساء يوم الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.
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