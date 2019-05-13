شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة تحرش جديدة بحق امرأة سعودية داخل أحد البقالات بتبوك (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة تبوك، اليوم السبت، ثالث حالة تحرش على مستوى المملكة في أقل من 48 ساعة، بعدما أقدم شاب على القيام بحركة غير أخلاقية من الخلف لفتاة داخل بقالة.



وأظهر مقطع فيديو تناقله مغردون على نطاق واسع، الفتاة وهي تقف على “الكاشير” لدفع الحساب، بينما جاء الشاب وقام بلمس منطقة حساسة في جسدها بيده.



وعقب فعلته، التي وثقتها كاميرا البقالة، فرَّ الشاب سريعًا إلى الخارج، وفيما يبدو أن الفتاة قامت بملاحقته من أجل التصدي لما فعله.



هذا؛ ودشنّ مغردون هاشتاق “متحرش تبوك” على موقع “تويتر”، تصدر قائمة تريند -الأكثر تداولًا-؛ حيث طالبوا فيه الجهات الأمنية بسرعة القبض عليه.



يشار إلى أن هذه الحالة تعد الثالثة خلال يومين، والثانية في نفس اليوم، بعد حادثة الشاب الذي تحرش بفتاة في سيارتها بالخبر، والثاني الذي تحرش بامرأة في بقالة بالدمام.



بدوره وجه النائب العام بسرعة القبض على الشاب، بعد التحقق من صحة الفيديوهات المتداوله بشأن واقعة التحرش.