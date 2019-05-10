شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمر على مائدة الفطار .. أبرزها ؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البلح أو التمر من أفضل الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، فهو يساعد فى تخفيف الإمساك ويمنحك الطاقة والحيوية وله فوائد صحية كثيرة تجعله الطعام المفضل على الإفطار فى شهر رمضان، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد التمر بحسب ما ذكر الموقع الطبى naturalfoodseries.

ـ فوائد التمر:

ـ تخفيف الامساك:

يعتبر التمر مسهل طبيعى يستخدم لتخفيف وعلاج الامساك، ويمكن تناولها كما هى أو نقعها فى اللبن أو الماء وشربه، وترجع هذه الفائدة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتى تمتص الماء أثناء عبوره المسالك المعوية عندما يدخل القولون فى النهاية، فإن بقايا هذه الألياف تسمح بطرد البراز بسهولة.

ـ يمنحك الطاقة السريعة:

التمر يحتوى على نسبة كبيرة من السكريات البسيطة، والتى تكون بشكل أساسى فى شكل الجلوكوز والفركتوز، ويستخدمها الجسم بكثافة للحصول على الطاقة.

ـ منع العمى الليلى:

يلعب التمر دورًا مهمًا في تأخير التنكس البقعى للعين نتيجة الشيخوخة، مما يساعد فى الحفاظ على الرؤية لفترة أطول، ويعوض نقص فيتامين أ ومضادات الأكسدة المرتبطة بالكاروتين، والمعروف أن هذه الفيتامينات تحسن الرؤية وتقوى النظر.

ـ يحسن الكوليسترول فى الدم:

يساعد التمر فى التقليل من مستويات الكوليسترول الضار LDL ، ويزيد من الكوليسترول الجيد، على الرغم من أن مستوى السكر فيها مرتفع نسبيًا، وتمنع التمور أيضًا أكسدة الكوليسترول، الأمر الذى يقلل بدوره من احتمال تكاثر رواسب تصلب الشرايين فى الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يقلل من خطر أمراض القلب بشكل كبير.

ـ ضبط ضغط الدم:

يحتوي التمر على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو من المعادن الصحية التى تساعد فى ضبط ضغط الدم، كما يحتوى على نسبة قليلة من الصوديوم، الذى يعتبر عامل رئيسى فى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالى التمر ينظم ضغط الدم.

ـ الحفاظ على صحة الأمعاء:

يساعد البلح فى الحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة التى تعيش فى الأمعاء، وهى بكتيريا نافعة تساعد على تحسين الهضم، حيث يحتوى التمر على الألياف القابلة للذوبان والتى يتم تحويلها إلى غذاء لهذه البكتيريا، وهو ما يعزز نظام المناعة لديك ويقلل من احتمالات اصابتك بالأمراض.

ـ يحسن صحة العظام:

التمر غنى بالكالسيوم الضرورى لصحة العظام، وفيتامين K، وهو عامل مساعد مهم في تخثر الدم وضرورى لكثافة العظام، كما يحتوى البلح أيضاً على المغنيسيوم، وهو معدن يساعد على تعزيز السلامة الهيكلية لأنسجة العظام.