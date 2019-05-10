شكرا لقرائتكم خبر عن هام/ طبيب يحذر من تجاهل وجبة السحور..والسبب؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتاد بعض الأشخاص على عدم الاهتمام وجبة السحور، اعتقادًا منهم أن تناول الطعام ثم الخلود إلى النوم، سوف يؤدي إلى زيادة الوزن، فما صحة ذلك؟

ويقول الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن وجبة السحور من العادات الأساسية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة الصيام.

ويضيف حماد أن عدم تناول وجبة السحور، له العديد من الأضرار على الصحة العامة، ومنها:

ـ انخفاض مستويات السكر بالدم.

ـ الشعور الدائم بالعطش أثناء الصيام.

ـ انخفاض معدلات الطاقة بالجسم.

ـ الخمول والكسل.

ـ فقدان القدرة على التركيز.

ـ عدم القدرة على الحركة.

ـ فقدان الوعي.

ويؤكد أستاذ التغذية أن تجاهل وجبة السحور له نتائج عكسية على الوزن، مشيرًا إلى أنهم يساهم في تخزين الجسم للدهون بدلًا من حرقها، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، على الرغم من تناول كميات قليلة من الأطعمة عند وجبة الإفطار.