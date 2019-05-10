شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب..يحذر الإفطار على الأدوية في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأدوية قبل الإفطار في شهر رمضان، دون إدراك أن تلك العادة قد تهدد صحتهم بالعديد من المشكلات الصحية.

أضرار تناول الدواء على الريق:

يقول الدكتور محمد الشربيني، أستاذ أمراض الباطنة والكبد ومناظير الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن الإفطار على تناول الأدوية المسكنة للآلام، والمضادات الحيوية، وعلاجات الحموضة، وحبوب منع الحمل، قد يهدد الصحة العامة ببعض الأضرار، ومنها:

ـ آلام شديدة بالمعدة.

ـ التهابات المعدة.

ـ قرح المعدة

ـ قرحة الأثنى عشر.

ـ هبوط شديد في الدورة الدموية.

أمراض يجب تناول أدويتها على الريق:

ويشير الشربيني إلى أن هناك بعض الأمراض التي تتطلب من المصابين بها أن يتناولوا الأدوية على الريق، قبل وجبة الإفطار في رمضان، ومن أبرزها:

ـ ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.

ـ السكري.

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

ـ فرط أو قصور في نشاط الغدة الدرقية.

ـ القولون العصبي.

ـ الصرع.

أدوية يمكن تناولها على الريق:

ويضيف الشربينى أن هناك بعض الأدوية التي يفضل تناولها على الريق، لأن تلك الطريقة تزيد من فعاليتها في علاج الأمراض، ومن بيها:

ـ الأدوية المدرة للبول.

ـ أدوية الأمراض المزمنة.