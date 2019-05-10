شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تفاجئ الجميع وتقتحم تعز وتكتسح 8 مواقع استراتيجية وتأسر أبرز قيادي مع مرافقيه واغتنام أسلحة (تفاصيل حاسمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توغلت المقاومة الجنوبية مسنودة برجال القبائل وقوات العمالقة في منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية وسيطرت على عدد من المواقع، وطردت المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن المقاومة والعمالقة والقبائل تمكنوا من السيطرة على ثمانية مواقع واغتنام كميات من الأسلحة منها أربعة معدلات، ولقي 7 من عناصر الحوثيين مصرعهم.

وتم أسر القيادي الحوثي في "كتائب الحسين" أبو جراح وعدد من مرافقيه.

وشنت قوات المقاومة الجنوبية وقوات العمالقة هجوماً كاسحاً جرف المليشيات الحوثية أمامها متوغلة في عمق الباهر من ماوية تعز بعد أيام من وصول قوات عسكرية كبيرة من ألوية العمالقة إلى جبهة الأزارق غربي الضالع.