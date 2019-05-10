شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجوازات السعودية تعلن عن شرط جديد للحصول على فيزا الزيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد فيزا الزيارة يشترط وجود تأمين طبي للزائر. وقالت الجوازات: يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء. وأوضحت أن التعليمات لا تسمح بنقل كفالة الأم والأخت طالما هما على كفالة الوالد. وتابعت: بإمكان التابعين الاستفسار عن حالة تصريح السفر عبر حساباتهم الشخصية بمنصة أبشر الإلكترونية.

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