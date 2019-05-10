شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...مذبحة جديدة ومروعة في ‘‘قعطبة’’ بالضالع .. وتدمير آليات وسقوط غنائم ضخمة ‘‘آخر التطورات’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني،قبل ساعات قليلة، من تحرير مناطق حمر وقردح وقعطبة، وتدمير آلية لمليشيات الحوثي الانقلابية، وإستعادة أخرى في قرية الهديلة بحمر وقتلت أكثر من 12 مسلحا حوثياً.
وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش حررت التباب التي كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي الإنقلابية مجدداً بعد مغادرة أبطال الحماية الرئاسية جراء عمليات غادرة نفذت ضدهم من الخلف، بعد تحريرهم لتلك المناطق قبل أربعة أيام .
وأضافت المصادر أن قوات الجيش أستعادت كمية من الأسلحة منها طقم عيار 14،5 اثر عملية التفاف ناجحة نفذتها قوات الجيش على مواقع للعدو شمال غرب قعطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان ...مذبحة جديدة ومروعة في ‘‘قعطبة’’ بالضالع .. وتدمير آليات وسقوط غنائم ضخمة ‘‘آخر التطورات’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.