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ورد الان ...مذبحة جديدة ومروعة في ‘‘قعطبة’’ بالضالع .. وتدمير آليات وسقوط غنائم ضخمة ‘‘آخر التطورات’’

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني،قبل ساعات قليلة،  من تحرير مناطق ‎حمر وقردح و‎قعطبة، وتدمير آلية لمليشيات الحوثي الانقلابية، وإستعادة أخرى  في قرية الهديلة بحمر وقتلت أكثر من 12 مسلحا حوثياً.

 


 

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وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش حررت التباب التي كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي الإنقلابية مجدداً بعد مغادرة أبطال الحماية الرئاسية جراء عمليات غادرة نفذت ضدهم من الخلف، بعد تحريرهم لتلك المناطق قبل أربعة أيام .

 

وأضافت المصادر أن قوات الجيش أستعادت كمية من الأسلحة منها طقم عيار 14،5  اثر عملية التفاف ناجحة نفذتها قوات الجيش  على مواقع للعدو شمال غرب قعطبة.

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