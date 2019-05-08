الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية، بأنها ستقوم بتأهيل دور السينما والمراكز الثقافية، عقب إجازة عيد الفطر. جاء ذلك خلال تفقد وزير الثقافة مروان دماج سينما أروى بمدينة كريتر وسينما ريجل في خور مكسر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، "سبأ". Advertisements وقالت الوكالة نقلا عن دماج، إن الوزارة ستباشر عقب إجازة عيد الفطر بإعادة تأهيل المرافق والمراكز الثقافية. وأضاف: أن الوزارة اعتمدت خطة إعادة تأهيل دور الثقافة بمدينة عدن ضمن خطة الحكومة للعام 2019م للقيام بدورها الفكري والتنويري.

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