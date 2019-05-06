شكرا لقرائتكم خبر عن إليك أبسط الطرق لمقاومة العطش في أول أيام رمضان والتغلب عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثيرا منا يواجهنا مشكلة العطش الشديد في رمضان ، ويحدث ذلك بسبب عوامل عديدة منها التواجد في أماكن مرتفعة الحرارة، أو بذل مجهود زائد أو عدم تناول كميات كبيرة من السوائل في الفترة التي تقع بين الإفطار والسحور.

وحتى لا تتعرضين لهذه المشكلة بشكل متكرر في رمضان، فإننا سنعطيك فيما يلي أشهر الطرق للتغلب على الشعور بالعطش في رمضان ومن ثم لا يتأثر نشاطك وتركيزك خلال الصوم.

السر في تجنب العطش طوال فترة الصوم، هو تخزين كمية كافية من المرطبات داخل الجسم. ولكي يتم ذلك عليك مراعاة النصائح التالية:

١- تجنبي الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة، حيث أنها تزيد من الإحساس بالعطش لاحتوائها على الصوديوم.

٢- تناولي كوبا من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور.

٣- احرصي على الجلوس في أماكن باردة ومكيفّة حيث أنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

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٤- قللي من كمية الحلويات التي تتناولينها، خاصة في فترة السحور. فبقدر الطاقة التي تمدها الحلويات للجسم، يُزيد تناولها بكميات مفرطة من الشعور بالعطش.

٥- عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي يُرشح تناولها في رمضان، حيث أنه يحتوي على ما لا يقل عن ٩١٪ من الماء فيمنح الجسم الترطيب العميق. تعلمي هنا طريقة عمل عصير البطيخ.

٦- يفضل الحد من تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وخاصة على وجبة السحور. فإنها تعمل على إدرار البول مما يزيد من حاجة الجسم للماء.

٧- ننصحك بتناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش في أثناء الصيام.

٨- الطماطم من الخضروات المرطبة للجسم بشكل رائع فينصح إضافتها لطبق السلطة ضمن قائمة إفطار رمضان أو تناول كوب من عصير الطماطم مع السحور.

٩- لا مانع من تناول الخيار والتفاح والشمام والفواكه الأخرى الغنية بنسبة كبيرة من الماء، حيث أنها تحافظ على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة.

١٠- تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور يساعدك على الهضم ويمد الجسم بطاقة إيجابية تجعلك أكثر نشاطاً وقدرة على مقاومة الجوع والعطش في رمضان. لذا لا تتغافلي عنهما.