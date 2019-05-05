شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : شاب من الجنس الثالث يرقص امام النساء في احد صالات الاعراس بالرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولناشطون مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص من الجنس الثالث وهو يتراقص في احد صالات الاعراس في مدينة الرياض حيث كان النساء في حاله ذهول كبرى بسبب تراقص الجنس امامهم فوق المسرح بكل ثقه دون اي اعتبار

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