شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على الدول العربية التي أعلنت الاثنين أول أيام رمضان المبارك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلنت دولة الكويت تعذر رؤية الهلال اليوم وبأن يوم غدا الاحد سيكون المتمم لشهر شعبان على ان يكون يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان المبارك.



وسبق واعلنت قطر بأن يوم غدا المتمم لشهر شعبان وان يوم الاثنيين اول ايام شهر رمضان الكريم.

وأعلنت اليمن أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر شعبان وأن يوم بعد غد الاثنين الموافق 6 / مايو / 2019 ميلادية.. هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 هـ .

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وقالت وسائل إعلام سعوديّة إن رؤية هلال شهر رمضان تعذّرت، مساء اليوم، السبت، ما يعني أن غدًا الأحد هو المتمّم لشهر شعبان، بينما الإثنين هو أوّل أيام رمضان.



أمّا فلسطين والأردن وباقي الدول العربيّة، فقد أعلنت أن تحرّي هلال رمضان سيكون مساء الأحد، ما يعني أن يكون إمّا يوم الإثنين وإمّا يوم الثلاثاء. في حين أعلنت تركيا أن شهر رمضان سيبدأ يوم الإثنين، نظرًا لاعتمادها نظام الحسابات لا الرؤية بالعين المجرّدة.

أمّا الدول العربيّة، فيختلف فيها الوضع تمامًا، فما زالت الدولة الإسلاميّة الأكبر، السعوديّة، تصوم وفقَ رؤية الهلال بالعين المجرّدة، ومن الدول العربية من يعتمد التقويّم الفلكي ويدعّمَهُ برؤية الهلال كسلطنة عمان.

