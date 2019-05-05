شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جديد للريال اليمني والدولار والسعودي يصعدان الان الى هذا السعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء)

Advertisements 138 - 138.5

البيع

139.5 - 139 الدولار الامريكي (شراء)

526 - 524

البيع

529 - 530

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