شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد :الاتجاه المعاكس يشتعل بين فهد الشليمي والرحبي ... الاول يخاطب ياليتك تهتم باليمن والاخر يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبادل المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي حوار معاكس مع مستشار وزير الاعلام والسكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية سابقا مختار الرحبي وبداء الرحبي حديثه عن ثورات الربيع العربي قوله ان العالم العربي يغرق في الأزمات يوما إثر اخر وتدفع دول الربيع العربي ثمن باهظ بسبب الثورات المضادة التى دعمت من بعض دول المنطقة محاولين إبقاء تجربة الثورات العربية والتغير نقمة على تلك الشعوب مع ان موجة الربيع لم تنتهى فقد وصلت إلى السودان والجزائر ومن يدري على من يأتي الدور

من جانبه تحدث السياسي الكويتي المعروف فهد الشليمي منتقد حديث الرحبي الذي تطرق عن ثورات الربيع العربي وقال الشليمي للرحبي ياليتك تهتم بإيضاح جرائم الحوثي ضد أهلك وارضك وبيتك, ياليتك تخاطب العالم عن إنتهاكات الحوثي ضد أبناء محافظتك, ياليتك تحفز أهلك وأقربائك لقتال الحوثي ,ياليتك تحمل سلاحك وتحرر اهلك في صنعاء بدلا من الإنشغال بالخريف العربي , حد تعبيره

ورد المسؤول الحكومي مختار الرحبي على الشليمي قائلاً: نحن مهتمين بفضح جرائم الحوثي من قبل عاصفة الحزم التى عرفتك اصلا أن هناك جماعة في اليمن اسمها الحوثي فلا تلقد علينا وطنية أكثر منا نحن اليمنيين ولا يعني أنك تنتقد الحوثي انك أصبحت وصيا علينا وتعطينا التوجيهات فلا انت ولا غيرك سيعلمنا الوطنية وكيف ندافع عن اليمن .