شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن لكل اليمنيين المقيمين في السعودية... صدور هذا القرار السعودي الهام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر منفذ الوديعة بيان هام لكل اليمنيين المقيمين في المملكلة العربية السعودية والأخوة المعتمرين.

وقال في بيانه: "على الأخوة المقيمين في المملكلة العربية السعودية والاخوه المعتمرين صدر قرار اليوم من جوازات المنفذ السعودي الى جوازات منفدالوديعة اليمني".

وأضاف: "يسمح لي أصحاب الجوازات اليمنية التي تاريخ الاصدار من2015/8/1م وتحت يدخل بي جوازه عمرة اواقامة، وأصحاب الجوازات اليمنية التي تاريخ الاصدار من 2015/8/1م وفوق ولا يحمل شعار الطير فوق الصورة ممنوع يدخل".

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وتابع: "على الأخوة المقيمين في السعودية التاكد من جوازاتهم إذا يوجد في جوازتهم صورة شعارالطير فوق الصورة يحق لهم بدخول السعودية، واذا لم يوجد في جوازاتهم صورة شعار الطير فوق الصورة عليهم تغيرجوازاتهم قبل خروجهم من السعودية، وعليهم تغيير جوازاتهم من السفارةاليمنية في الرياض أو في القنصلية اليمنية بجدة".

وأضاف: "على الأخوة المقيمين او المعتمرين من جميع محافظات اليمنية التاكد من جوازاتهم قبل مغادرتهم، اذا يوجدصورة شعارالطير فوق الصورة في الجواز يحق له بدخول السعودية، وإذا لم يوجد في الجوازصورة شعار الطير فوق الصورة في الجواز عليهم تغيير جوازاتهم قبل تحركهم من محافظاتهم".

وختم بالقول: "لأنه اذا لم يغيرالجواز عند وصوله المنفذ لن يسمح له بدخول السعودية وعليهم تغير جوازاتهم في محافظاتهم قبل المغادرة".