شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يكشف عن أول أيام رمضان المبارك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني محمد عياش أن يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019م.، سيكون المُتمم لِشهرِ شعبان، وأن يوم الإثنين الـ 6 من مايو، هو أول أيام شهر رمضان المُبارك.

واضاف وفقاً للحسابات الفلكية، وقاعدةِ إمكانيةِ تحقُق رؤية الأهلةِ من الناحيةِ العلميه (30 يوماً) آخرها يُصادف يوم الثلاثاء الـ 4 من شهرِ يونيو.