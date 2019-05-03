شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... أول ظهور للواء أحمد عسيري بعد اتهامه في قضية خاشقجي تثير موجة غضب عارمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر لأول مرة اللواء أحمد عسيري المتحدث السابق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قضية اتهامه في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ويظهر في الصورة إلى جوار إبن أخيه بعد حفل تخرجه، الأمر الذي تسبب في موجه من الانتقادات على مواقع التواصل ضد الرجل.

وقال الناشطون أنه وبما أن الرجل متهم رئيسي في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي فمن المفترض أن يكون مكانه السجن وليس أن يظهر من قصره.