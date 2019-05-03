شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر عسكرية تكشف مايحدث الان في مدينة قعطبة ومن هي القوات التي تسيطر عليها "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية في قوات الحزام والمقاومة الجنوبية ان الاجزاء الشمالية الغربية لمديرية قعطبة تم تحريرها بالكامل من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. ولفتت المصادر ان اجزاء قعطبة المترامية اصبحت بشكل كلي تحت سيطرة قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية, وقد تم دحر المليشيات خارج المديرية بالكامل.

واضاف المصدر ان الحزام والمقاومة ورجل القبائل يخوضوا اشتباكات عنيفة حاليا "عصر الجمعة" بالقرب من معسكر العللة ومعزوب عامر ضد المليشيات الحوثية شمال مدينة قعطبة. وقالت المصادر: ان جثث مليشيا الحوثي متناثرة في الوديان والشعاب , بعد صد محاولتهم بالتقدم على مواقع الحزام والمقاومة الجنوبية

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