شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب صادمة وراء نوم الرجل بعد الجماع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلاحظ الكثير من النساء خاصة في بداية العلاقة الزوجية ، يخلد الزوج الى النوم مباشرة بعد ممارسة العلاقة الزوجية وربما تعتبر بعضهن أن ذلك مشكلة في العلاقة بينهما .

ويظن النساء أن الرجل لا يريد منها إلا العلاقة الحميمة ، ويتعجبن من قدرة الرجل على النوم رغم انّ الجسم يكون ما زال في حالة إنفعال بعد الجماع .

ولايعني نوم الرجل أنّه لا يحبّها أو لا يقدّر العلاقة بينهما، إنما هناك 4 أسباب بيولوجية وعضوية وراء ذلك وهي ؛ حين يمارس الرجل العلاقة الزوجية في الليل بعد نهار طويل من العمل، يشعر بحالة نعاس رهيبة ويحلّ التعب عليه ما يدفعه الى النوم سريعاً ، إنّ القذف عند الرجل والهرمونات التي يطلقها تؤدي الى الخمول ، وهو يشعر بالإرهاق الشديد فيغفو أحياناً بشكل لا إرادي ، معظم الرجال يكتمون أنفاسهم قبل وأثناء هزّة الجماع، وهذا ما يزيد بالنسبة لهم الشعور بالنشوة، لكنّه يقلّل نسبة الأوكسجين في المخّ أيضاً ما يسبّب النعاس الشديد المصاحب بشعور الكسل والارهاق ، قبل نشوة عند الرجل وأثناء الإثارة، يفرز الجسم هورمون النورادرينالين الذي يزداد تدريجياً الى أن يهبط فجاة بعد هزّة الجماع، ما يزيد من حالة الاسترخاء والنعاس .

فلا تشعري بالضيق حين ينام زوجكِ بعد الجماع، فهذا التصرّف ليس مقصوداً أبداً ويجب أن تتفهّميه أكثر .