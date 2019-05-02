شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إنخفاض قوي وغير متوقع للدولار الامريكي والريال السعودي “أسعار الصرف في هذا المساء” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار الواحد خلال هذا المساء إلى “500” ريال. أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية لهذا اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2019م. أسعار العملات: الشراء الدولار: 519 السعودي: 136 البيع الدولار: 525 السعودي: 138

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