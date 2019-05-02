شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مراسم زواج ملك تايلاند على مضيفة طيران.. والأخيرة تزحف على الأرض وتستلم منه صندوق فاخر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزوج ملك تايلند ، “ماها فاجيرونجكورن”، الذي سيتوجّ رسميًا يوم السبت، من مضيفة الطيران التايلندية “سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا”، في حفل زفاف فاخر أُقيم في قاعة ” أمبورنسان” في بانكوك. وكان الملك التايلندي الذي يبلغ من العمر٦٦ عامًا قد، عّين زوجته الجديدة ملكة لتايلاند، حيث أعلن في الجريدة الملكية، أن “سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا” متزوجة قانونًا من الملك وهي الآن الملكة سوثيدا. وقد أفادت صحيفة” ديلي ميل” البريطانية، أن الملك التايلندي قد تزوج من مضيفة طيران سابقة لدى الخطوط الجوية التايلندية، وفقًا للتقاليد الملكية، حيث رقدت أمامه حتى تم الانتهاء من وثيقة الزواج، وبعدها نهضت لتوقع على الوثيقة في الوقت الذي رقد فيه أحد رجال الديون الملكي عند قدمه.

وأوضحة الصحيفة أن جميع المواجدين في قد رقدوا في أماكنهم، حيث أنهم يعتبرون الملك كالإله، لذلك يجب أن يجلس في مكان عالي بينهم ولا يعلوه أحد، ويقترب الجميع حوله وهم يزحفون. قضى “فاجيرالونجكورن” ، الذي تزوج ثلاث مرات ، معظم وقته في ألمانيا، وظهر في بعض المواقف وهو يرتدي ملابس قصيرة وضيقة ويحمل كلبًا أبيض صغير قبل دخوله السيارة. يُذكر أن تايلاند تستعد خلال الفترة ما بين 4 و6 مايو لإقامة احتفالية ضخمة لتتويج ماها الذي يلقب بـ”ملك راما العاشر”، بتكلفة هائلة تتجاوز 30 مليون دولار.

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