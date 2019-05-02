شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الهدف النوعي الذي استهدفته طائرات التحالف بشن " 12" غارة عنيفة على مواقع بصنعاء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 م معسكراً سريا لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة. ونقل "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" عن مصدر عسكري قولة "أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية معسكرا حوثيا جنوب مديرية مستبأ " واكدت المصدر سقوط قتلى وجرحى حوثيين بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية حوثية منها دبابة وعربة عسكرية نوع حميضة وصهاريج وقود ومستودعات اسلحة ودخائر .

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