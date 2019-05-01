شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري محمود الجندي ماذا وجدوا داخل قبره عند دفنه!!..(فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في وقت مبكر من يوم الخميس 11 إبريل الماضي، توفي الفنان المصري الشهير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 سنة.

وما تزال الأحاديث حول رحيله محل اهتمام مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من جماهيره داخل الوطن العربي وخارجه.

ووما تداوله ناشطون ومتابعون للأخبار والقضايا الفنية، فيديو يحتوي على مقابلة تمت مع الجندي قبل وفاته وهو يجيب عن سؤال، ماذا لو كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، يظهر أمامك، ليرد بنبرة حزن وشجن أنه لا يستطيع التعبير.

كما أظهر الفيديو صورة لـ “قط أسود” قال إنه كان قابعا في قبر الفنان الجندي وتفاجأ به المشيعون عند وصول الجثمان لدفنه، لكن القط لم يرض أن ينصرف إلا بعد الإتيان بعدة مشايخ لقراءة القرآن وإخراجه من القبر.

الجدير بالذكر، أننا في شبكة بويمن الإخبارية ندعو له بالرحمة ولسنا مسؤولين عن ما تناوله الفيديو، إنما يعبر عن صاحبه.

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