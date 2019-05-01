شكرا لقرائتكم خبر عن اذا سقط حتماً سيسقط الجنوب.. الحوثيون يحاصرون معسكرا أستراتيجيا جنوب البلاد..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، محاصرة مسلحيهم لمعسكر استراتيجي، في الضالع، جنوب اليمن. ونقلت وسائل إعلام حوثية، نقلا عن مصدر عسكري قوله، إن قواتهم تمكنت من قطع خطوط الإمدادات على معسكر الصدرين ومحاصرته من ثلاث جهات بعد السيطرة على جبل الشبكة الاستراتيجي وكافة الجبال المطلة على مدينة فعطبه من الجهة الشمالية وصولا ً إلى الخط العام بمدينة قعطبة". وأضافت المصادر بأن الاشتباكات ، تدور في المدخل الغربي لمدينة قعطبة لتطبق قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الحصار على معسكر الصدرين من الجهات الشرقية والغربية والشمالية". حسب ما أوردت المصادر. Advertisements ولم يتسن لنا التأكد من مزاعم الحوثيين محاصرتهم لمعسكر الصدرين. ويرابط في معسكر الصدرين اللواء 83 مدفعية. شباب نيوز

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