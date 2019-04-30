عــــــــاجل .. صدور أوامر ملكية سعودية جديدة والشعب السعودي يجن جنونهم من الفرح .. شـاهـد

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عدن - ياسمين التهامي - ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض

أوضح وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم،.

وشدد على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن لبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن. وتطرق إلى مشاركة المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني الذي أقيم في بكين بجمهورية الصين،

مشيراً إلى التكامل بين المبادرة الصينية "الحزام والطريق" ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير البلدين، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة ومساهمة المملكة في رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن طريق تحولها إلى منصة صناعية لوجستية كبرى، تستهدف منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجدد المجلس، رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، معبراً عن تطلع المملكة إلى علاقات متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبين وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء، نوه بنتائج أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي نظمه برعاية الملك سلمان تحت شعار "آفاق مالية واعدة". وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية

أولا

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب البريطاني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه ، لاستكمال ما يلزم.

ثانيا

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير النقل — أو من ينيبه — باستكمال إجراءات التباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم الرفع بما يُتوصل إليه.

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رابعا

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية فرنسا في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات

. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.

سابعا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية.

ثامنا

بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عامين ماليين سابقين.

تاسعا

وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، في وزارات الداخلية و(البيئة والمياه والزراعة) والمالية والتعليم. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي