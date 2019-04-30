شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الفاخر تسقط والحوثيون يزحفون على قعطبة ونزوح كبير للسكان ...""الخليج 365" " يكشف تفاصيل الهزيمة المروعة للحزام الامني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر قبلية في منطقة الفاخر لـ ""الخليج 365"" سقوط المدينة بيد الحوثين صباح اليوم وان السكان فوجئو صباحاً بوجود شعارات الصرخة بدلاً عن الاعلام الجنوبية التي كانت مرفوعة في مداخل المدينة

واشار المصدر الى ان الحوثيون دخلو المدينة دون قتال وهو ما يؤكد وجود خيانة كبيرة انتهت بسيطرة الحوثين

واضاف المصدر الى ان الحوثيون يزحفون باتجاه مدينة قعطبة وان السكان بدأو بالنزوح بشكل كبير باتجاه الضالع وان جميع المحلات التجارية اغلقت ابوابها خوفاً من اعمال نهب وسلب تطال المدينة