شكرا لقرائتكم خبر عن علمياً مركز الفلك الدولي يكشف بالتحديد عن اول ايام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مركز الفلك الدولي, عن موعد أول أيام شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1440، الموافق عام 2019م في غالبية الدول الإسلامية.

وقال المركز في بيانٍ صحفي أمس الأحد- إنه من المتوقع أن يصادف يوم الاثنين الموافق 6 مايو، الاسبوع القادم، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف البيان، أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 07 إبريل 2019، وعليه، ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 مايو.

وأوضح المركز الفلكي، أنه في يوم خمسة مايو، يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي. وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم بمشيئة الله”.

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وأشار إلى أن "رؤية الهلال ستكون ممكنه باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أمريكا.

*الجوبي

من جانبه أكد الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن اول ايام شهر رمضان 1440ه‍، سيصادف يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019م.

وقال في منشور تابعه مأرب برس على صفحته في الفيسبوك ، "إن يوم الاحد 5 مايو، هو يوم 30 أخر ايام شهر شعبان الجاري"، مشيراً "إلى أن مدة شهر رمضان هذا العام ستكون 29 يوماً".