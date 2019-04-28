شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإعلان الفاضح الذي تم استدعاء المسوقة السعودية والتحقيق معها بشأنه وشأن المنتج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت الغذاء والدواء الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي.



ويأتي ذالك بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل، وتلميحات فاضحة في الإعلان.



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