ماذا حدث فجر اليوم؟.. محرقة غير مسبوقة لمعدات وآليات ودبابات ومدرعات وقتلى بالعشرات.. "تفاصيل ماحدث بالصالة خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الآليات والعربات والعتاد العسكري الثقيل التابع للمليشيات الحوثية لمحرقة غير مسبوقة خلال 48 ساعة في جبهة العود - حمك قطاع بيت الشرجي شمالي غربي الضالع. وخسرت المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن)، خلال بضعة أيام تحت الضربات المدفعية المركزة للمقاومة الجنوبية والمشتركة، دبابات وعربات قتالية مدرعة وقطع مدفعية وأطقماً. وفقاً لمصادر المقاومة الجنوبية، دمرت وحدة المدفعية 3 دبابات وقتل من عليها.. إضافة إلى تدمير عربتين وعربة وقتل جميع من كانوا على متنها، كما تم تدمير 6 أطقم قتالية على الأقل بمن عليها. وأكد مصدر عسكري في المقاومة أنه تم تدمير ثلاثة مدافع على الأقل: مدفع 23,7، ومدفع 14,7، ومدفع Advertisements . ويوم السبت دمرت دبابة للمقاومة صهريجاً للوقود خلف انفجاراً وحريقاً وقتل 5 مسلحين حوثيين بجواره. وقدرت المصادر قتلى الحوثيين خلال 48 ساعة ممن كانوا في تلك الآليات بأكثر من 30 مسلحاً. وعلى صلة استهدف طيران التحالف تجمعاً لمليشيات الحوثي في اللوي بالشرنمة محافظة الضالع يشمل طقماً ومطبخاً ميدانياً. وفي الأثناء، أفادت مصادر ميدانية بتحشيد تقوم به المليشيات الحوثية إلى منطقة شعور

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