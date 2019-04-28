شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا..سكرتير (الرئيس صالح) يفاجئ الجميع بإعلان (سقوط الدولة) رسمياً بيد هذه الجهة "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد السكرتير الصحفي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ان جماعة الاخوان المسلمين اسقطت الدولة واستفردت بمحافظة تعز.

وقال نبيل الصوفي "بأن معركة تعز، لم تكن بسبب ابو العباس وجماعته"، مشيرا إلى أن ماحدث هو ان الاخوان في تعز، اسقطوا الدولة اللي كانت تمثلهم هم وابو العباس، واستفردوا بتعز الان.. اما تعز والناس، فكل يوم سيكونون وجها لوجه معها ومع قضاياها".

وأضاف الصوفي "سالم وحده اليوم مسؤول عن كل انتهاك يحدث في تعز، وعن كل حارة وحي وبيت".

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وتابع الصوفي "حقق الاخوان "التمكين" في تعز وهو موضوع سأشرحه لاحقا.. واليوم اذا عليهم تحمل مسؤليتهم..

وأختتم نبيل الصوفي حديثه بالقول "سيضمنون ان اللجنة القضائية لن تعلن تقريرها.. وان نبيل شمسان ماشيرجعش، وان هادي شيرقد، والسفير السعودي لاتهمه تعز"..