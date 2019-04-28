شاهد ماذا يفعل مقاتل إيراني داخل مطعم بالعاصمة صنعاء وكيف تم اكتشافه؟(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اصطادت كيمرة احد المواطنين قبل أيام صورة لمقاتل أجنبي يعتقد انه إرهابي من قوات الحرس الثوري الإيراني بالعاصمة صنعاء.

ونشر صورة للإرهابي الإيراني الذي يتواجد في العاصمة صنعاء ضمن قوات وخبراء إيرانيين يعملون ضمن مليشيات الحوثي الإرهابية ويرجح ان يكون من ارهابيي الحرس الثوري".. وتظهر الصور وجود سلسلة حديد على يده اليمني وهي ذات السلاسل التي يرتديها عناصر مليشيات الحوثي، وقالت مصادر محلية أنه لا يجيد اللغة العربية ويتكلمها بتلكؤ وبصعوبة"، مشيرة إلى ان الصورة تم التقاطها داخل مطعم في العاصمة صنعاء".



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