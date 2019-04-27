شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : رجل أعمال سعودي وزوجته على الشاطئ .. شاهد كيف حملها على كتفه بطريقة جريئة اشعلت جميع مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشعل مقطع فيديو لرجل أعمال سعودي الشاب غيث العزب، جدلاً واسعاً بعد الفيديو جريء مع زوجته الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات.

وظهر “العزب” في الفيديو وهو يحملها بطريقة جريئة، على الشاطئ كما افتعلا مشهدًا مثيرًا لا يعتاد عليه المجتمع العربي.

وانتقد متابعون، ظهور رجل الاعمال السعودي وزوجته بهذا الشكل الجريء، معتبرين أن مثل هذه الزوجات لا تدوم ويكون مصيرها الانفصال.

وارتبط رجل الأعمال السعودي بالفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات في حفل عائلي أمام البحر في دبي بعد إعلانها عقد قرانها في نوفمبر الماضي.

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