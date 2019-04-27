شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتلقى قبل قليل خبر صادم ومحزن مـن اليمن .. وعبدالملك الحوثي يرقص من الفرح .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل 6 خبراء سعوديين وأصيب شخص، الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، إثر انفجار بمخزن للألغام، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن، على موقعه الإلكتروني، أن «6 خبراء سعوديين من الفرق 26 و30 مسام، قُتلوا الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، في (مدينة) المخا بتعز، بانفجار ضخم هزَّ مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف».

وأضاف أن «سائق الفريق 30 مسام أُصيب بجروح خطيرة»، مشيراً إلى أن الحادث وقع في أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها؛ وهو ما أدى إلى تدميره.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان 2019، أعلن برنامج «مسام» نزع 55 ألف لغم وعبوة باليمن خلال عام 2018.

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وفي يونيو/حزيران 2018، أطلق «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (سعودي حكومي)، مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن.

وبين عامي 2015 و2016، خلَّفت الألغام أكثر من 1500 قتيل ومصاب في اليمن، حسب تصريحات سابقة لعبد الله الربيعة، المشرف العام على المركز السعودي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمِين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.