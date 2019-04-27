شكرا لقرائتكم خبر عن لم يخجل ولم يرحم صراخها.. ”شاهد بالفيديو” ماذا فعل هذا الكفيل مع خادمته في الشارع على مرأى ومسمع من الناس! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو لكفيل إماراتي يطارد خادمته – عاملته المنزلية- بسيارته في الشارع، أثار جدلًا وغضب بين مستخدمي مواقع التواصل، وعلق أحدهم قائلًا" ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء".

وأظهر الفيديو- الذي نشره حساب صحيفة المرصد السعودية- والذي وثقه الإماراتي بنفسه، وهو يلاحق العاملة المنزلية بسيارته في منتصف النهار، ويصرخ في وجهها، ويقول: “تعالي تعالي.. ليش تشردين”. Advertisements ويبدو أن العاملة المنزلية، تعبت في نهاية الفيديو من المطاردة، وجلست تستريح على الرصيف، فيما دار حوار بينها وبين كفيلها؛ حيث قالت له: “إن لديها طفل وليس معها أموال”.

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