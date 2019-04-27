شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد ورد الآن من الضالع .. والمساجد تدعو للجهاد بعد تقدم الحوثيين .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعالت الأصوات عبر مكبرات الصوت في مساجد الضالع، اليوم الجمعة، وذلك للدعوة للجهاد ورفد الجبهات في مواجهة ميليشيا الحوثي. وجابت العديد من السيارات شوارع المدينة، لدعوة الناس للتوجه والدعم ورفد جبهة الازارق، عقب تقدم المليشيات الحوثية في المنطقة .

ودعت مساجد المدينة إلى النفير العام ورفد الجبهة لمواجهة الغزو الحوثي للمنطقة . Advertisements وأكدت مساجد المدينة في خطبة الجمعة، على ضرورة الحشد وصد العدوان الحوثي الذي يستهدف المحافظة ويحاول العودة اليها بعد 4 سنوات من طردها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد ورد الآن من الضالع .. والمساجد تدعو للجهاد بعد تقدم الحوثيين .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.