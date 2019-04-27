شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد مفاجئ للمجلس الانتقالي الجنوبي على مغادرة كتائب أبو العباس لمدينة تعز "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على مغادرة كتائب أبو العباس لمدينة تعز مساء اليوم.

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وقال بن بريك في تغريدات له على صفحته بتويتر ـ منذ بداية الحرب وحزب الإصلاح الإخونجي يقوم بدور حصان طروادة وحذرنا منذ بداية الحرب ، والآن تكشف كل شي للعيان تسليم الجبهات الإخونجية بشكل متتابع للحوثي والآن الاجتهاد لإسقاط تعز كاملة وإخلائها من أي مقاومة تتبع التحالف، لابد من تحرك سريع أولا في تعز ثم دعم المقاومة في كل الجبهات".

وأضاف "تعز تباد على يد حزب الإصلاح والحكومة تتفرج والتحالف لم يحرك ساكنا حتى الآن وننتظر التحالف أما الحكومة فهي ضالعة في الإبادة الدبابات تقصف بيوت الأسر وسقطت الأسر ضحايا تحت القصف الإخونجي".



