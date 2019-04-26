شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث؟ الموت يفزع ‘‘أمير قطر’’ والحزن يعم بلاده .. وشوارع الدوحة تمتلئ بالمشيعين .. شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقيمت صلاة الجنازة الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة على روح السياسي الجزائري عباسي مدني، الذي توفي الأربعاء في مستشفى العاصمة الدوحة، إثر مرض عضال.

وحضر الصلاة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من أعيان ومسؤولي الإمارة، بالإضافة إلى أقارب وأصدقاء مدني، حيث أقيمت الصلاة في جامع محمد عبد الوهاب أكبر جوامع العاصمة.

وعباسي مدني سياسي جزائري من مواليد مدينة سيدي عقبة عام 1931، ويعتبر واحدا من مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، وانتخب بعدها رئيسا للجبهة عام 1990.

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أدين بالمساس بأمن الدولة عام 1992، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بـ12 سنة سجن، وأطلق سراحه عام 1997 لأسباب صحية.. وبقي قيد الإقامة الجبرية حتى انقضاء محكوميته عام 2004، غادر بعدها إلى قطر.

صلاة الجنازة على #عباسي_مدني في #الدوحة بحضور أمير #قطر

أقيمت الصلاة على الراحل - الذي كفّن جثمانه في علم #الجزائر- في جامع محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد العاصمة القطرية،https://t.co/LXf1xWQGR4 pic.twitter.com/V3wH1729ah

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 25, 2019

