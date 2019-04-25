شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقدت أنه زوجها..سيدة تتفاجأ بغريب يعتدي عليها أثناء النوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسلل شاب من جنسية عربية، مقيم بالإمارات، إلى غرفة نوم زوجة آسيوية، في سكن مشترك، وواقعها دون أن تشعر به.
وحين شعرت السيدة به اعتقدت أنه زوجها، وبمجرد أن فتحت عينيها واكتشفت أنه رجل غريب، فرّ هارباً من المكان مستغلاً عتمة الليل، وعدم إمكانية التعرف عليه.
وأبلغت السيدة المجني عليها الجهات المختصة بالواقعة، وتم القبض عليه، وجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية الاغتصاب.
وتم فحص المتهم من قبل خبراء الأدلة الجنائية بشرطة دبي، وتبين وجود خلايا آدمية، مصدرها سمات الحمض النووي لعينة دم المجني عليها، كما استخلصت عينات من جسدها مطابقة لسمات الحمض النووي لعينة دم المتهم.
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