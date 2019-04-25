شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل : عائلة الفنان ”عادل إمام” تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة وفاته بعد تدهور صحته..ونجله يكتب كلمات أبكت الحجر(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة ، ما أدى إلى دخوله بشكل سري إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وأضاف أنه ظل به حتى تحسنت صحته ثم غادره، وعاد إلى بيته، منوها أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل ” فلانتينو “، الذي كان من المفروض أن يخوض به الزعيم سباق رمضان الدرامي هذا العام، هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير.

وقد توقف التصوير لأكثر من مرة نتيجة دخوله في عدة أزمات صحية.

كان المخرج رامي إمام قد أكد أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.



يذكر أن الحديث عن حالة الزعيم الصحية قد أثيرعلى منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف مارس الماضي، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أنباء تفيد تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية ربما تدفعه للاعتزال.

وقد حرص المخرج رامي إمام على نفي الشائعات التي طالت والده، حيث، قام بنشر مقطع فيديو لوالده خلال تصوير أحد المشاهد بمسلسله الرمضاني الجديد”فلانتينو” فيما يبدو كنفي عملي لشائعة المرض.

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وكانت وسائل إعلامية ونشطاء عبر “فيس بوك” تداولوا بعض الأخبار التي تفيد وقف مسلسل “فالنتينو” نظرا لتعرض عادل إمام لوعكة صحية وعدم قدرته على استكمال التصوير.