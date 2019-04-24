شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورا.. والسعودية تحذر..! (ما الذي يجري)؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت سفارة الكويت لدى سريلانكا، الرعايا الكويتيين الموجودين حاليا في سريلانكا، مغادرتها فورا.

وطالبت السفارة كذلك في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، المواطنين أو الذين يرغبون بزيارة سريلانكا إلى تأجيل زيارتهم حتى تستقر الأوضاع هناك.

وأوضحت السفارة على "أن دعوتها تأتي في إطار حرصها على أمن وسلامة المواطنين الكويتيين، وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه".

وأكدت السفارة في بيانها على "استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها من المواطنين الكويتيين، داعية إياهم إلى الاتصال بها على هواتف الطوارئ، في حال الحاجة إلى المساعدة".

وهزت تفجيرات واسعة، صباح أمس الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

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وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.



من جانب آخر، وجهت السفارة السعودية في واشنطن، تحذيرا إلى المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة من اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية.

وأفاد بيان للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، أن هذه الحسابات تستغل أرقام السفارة والملحقية الثقافية للاحتيال على المواطنين.

وأكدت السفارة أنه، تم رصد حالات احتيال مكررة تعرض لها مواطنين سعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج المملكة.

وينتحل هؤولاء الأشخاص شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202)، أو رقـم الملحقية الثقافية بواشنطـن (7226-573-703)، أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين ([email protected]) التابعة لسفارة المملكة بواشنطن، ويطلبون تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية وغيرها من الخدمات الأكاديمية الأخرى.