شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة يمنية توافق على المداعبة والملاطفة بــــ50 ألف ريال والنتيجة مرعبة ومروعة صدمت كل اليمنيين ( شاهد فيديو صادم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر والد الطفل معتز ماجد تسجيلات مرئية قال أنها لافراد العصابة الذين قاموا باختطاف طفله وتظهر في التسجيلات فتاة يمنية سمراء وهي تحكي واقعة الاختطاف وكيف تمت.

وتقول الفتاة في التسجيلات التي نشرها موقع “عدن الغد” الالكتروني نقلا عن والد الطفل الضحية أنها قامت بمعاونة رجال وامراتين بخطف الطفل من أمام منزله.



وتحكي الفتاة ان عملية الخطف تمت بسيارتين حيث تم نقل الطفل إلى منطقة الخساف بكريتر.

وتمت العملية مقابل 50 الف ريال يمني .

قالت الفتاة أنها اقتربت من الطفل معتز ماجد وداعبته وقامت بنقله إلى السيارة لتنطلق بهم السيارة لاحقا إلى كريتر.

وبدأت محكمة في عدن محاكمة المتهمين في هذه القضية .



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