شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : فضيحة مباشرة ومزلزلة لعبدالملك الحوثي أثناء لحظات بث مقابلته على المسيرة.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة مزلزلة، كشف الفنان اليمني علي السعداني أن المقابلة التي تبث حاليا لعبدالملك الحوثي عبر قناته الفضائية، قناة المسيرة، ليست حقيقة إنما مفبركة.
وأوضح السعداني في مقطع مرئي أن المقابلة مفبركة من خلال الخلفيات المصورة له وللمذيع والتي ظهرت مختلفة خلال اللقطات العامة والمقربة.
وتبث المسيرة حاليا ما قالت إنها مقابلة لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي للحديث عن الأوضاع في اليمن والجزيرة العربية.
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