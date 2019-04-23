شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في اسواق الصرافة بعد هبوط الريال بصورة كبيرة امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني اليوم في السوق المصرفية السوداء
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 513 521
الريال السعودي 136 137
الدرهم الإماراتي 138 139
اليورو الأوروبي 576 584
الجنيه الاسترليني 660 690
الدولار الكندي 310 325
جنيه مصري 25 29
الريال القطري 145 150
الدينار الكويتي 1743 1793
الريال العماني 1284 1295
الدينار الأردني 754 765
الدينار البحريني 1404 1444
الرنجت الماليزي 123 138
رمبي صيني 61 64
دينار جزائري 4 7
دينار ليبي 345 360
الليرة التركي 91 96
روبية هندي 5 7
بير أثيوبي 15 17
فرنك سويسري 426 441
دولار أسترالي 594 612
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