شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في اسواق الصرافة بعد هبوط الريال بصورة كبيرة امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني اليوم في السوق المصرفية السوداء



العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي` 513 521

الريال السعودي 136 137

الدرهم الإماراتي 138 139

اليورو الأوروبي 576 584

الجنيه الاسترليني 660 690

الدولار الكندي 310 325

جنيه مصري 25 29

الريال القطري 145 150

الدينار الكويتي 1743 1793

الريال العماني 1284 1295

الدينار الأردني 754 765

الدينار البحريني 1404 1444

الرنجت الماليزي 123 138

رمبي صيني 61 64

دينار جزائري 4 7

دينار ليبي 345 360

الليرة التركي 91 96

روبية هندي 5 7

بير أثيوبي 15 17

فرنك سويسري 426 441

دولار أسترالي 594 612



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