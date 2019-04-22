شكرا لقرائتكم خبر عن خبر عاجل لقناة المسيرة قبل قليل بعد مواجهات عنيفة ومجزرة مروعة في صفوف الحوثيين وقوات الشرعية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة ” الحوثيين ” خبر في شريطها العاجل انها ستعرض بعد قليل مشاهد أولية لعملية تطهير جبهات العود والخشبة وحمك بمحافظة الضالع.



هذا وكان قد كشف المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع اليوم الجمعة، أن قوات صنعاء تمكنت من تطهير وتأمين 3 جبهات استراتيجية في الضالع .

وقال العميد سريع في بيان له أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات صنعاء والتي استمرت 96 ساعة انتهت بتطهير جبهات العود والخشبة وحمك بمساحة تقدر بـ 250 كيلو متر مربع.



واكد العميد سريع عن تحرير أكثر من 100 قرية سكنية وعشرات المواقع التي كان يتمركز فيها اتباع التحالف خلال العمليات الواسعة بجبهات الضالع.

وذكر البيان مقتل عشرات العناصر من مسلحي اتباع التحالف بينهم قيادات وإعطاب وتدمير عدد من الآليات التي تم تزويدهم بها من قبل دول التحالف خلال العمليات النوعية بالضالع.